أحمد سمير فرج: لست راضٍ عن أداء المنتخب المصري في روسيا.. والمنتخبات العربية ينقصها الكثير (فيديو)

قال أحمد سمير فرج لاعب الأهلي والزمالك والإسماعيلي، إنه غير راض وغير سعيد من أداء المنتخب المصري في كأس العالم ٢٠١٨، مؤكدًا أن المنتخب المصري كان بعيدًا عن تلك المشاركة لأكثر من ٢٨ عام، وهو ما جعل الأمر أمثر صعوبة.





وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، على هامش احتفال التحالف السياسي المصري، اليوم، بالذكرى الخامسة لثورة ٣٠ يونيو، أن منتخبات العرب وأفريقيا بشكل عام ينقصهم الكثير للاستمرار في كأس العالم، باستثناء منتخب السنغال الذي أدى بشكل جيد ونيجيريا، مؤكدًا أن الكرة يجب أن تحظى باهتمام أكبر، بالإضافة إلى ضرورة فتح الاحتراف أمام اللاعبين، والاهتمام بالكوادر المختلفة أمثال اللاعب المصري الدولي محمد صلاح.





وطالب "فرج" النظر لمشاركة المنتخب المصري بشكل إيجابي، والعمل على التواجد باستمرار، وتحسين أداء المنتخب واتحاد الكرة.







