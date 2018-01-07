موعد مباراة كرواتيا والدنمارك في كأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

يخوض منتخب كرواتيا أول المجموعة الرابعة مباراة خارج التوقعات أمام الدنمارك ثاني المجموعة الثالثة، اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم والمقامة خلال الفترة الحالية في روسيا.

وتنطلق صافرة بداية مباراة كرواتيا والدنمارك، اليوم الأحد والموافق 1 يوليو 2018 في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقتي السعودية، وتقام المباراة على ملعب "نيجني نوفجورود".

تأهل منتخب كرواتيا لدور الستة عشر بعد مستوى أكثر من رائع قدمه خلال مباريات الدور الأول في المجموعة الرابعة، حيثُ فاز على نيجيريا والأرجنتين وآيسلندا وتصدر مجموعته برصيد 9 نقاط.

نجح منتخب الدنمارك في التأهل لدور الستة عشر بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة الثالثة، حيثُ فاز على بيرو وتعادل مع أستراليا وفرنسا، ليجمع 5 نقاط من الثلاث جولات.

يضم منتخب كرواتيا مجموعة رائعة من اللاعبين المميزين خصوصًا في مركز خط الوسط مثل لوكا مودريتش، راكيتيتش وماندزوكيتش، أما الدنمارك فلديه كريستيان إريكسن من أفضل لاعبي العالم، بالإضافة إلى حارس المرمى المتألق كاسبر شمايكل.

ومن المنتظر أن يتم نقل مباراة كرواتيا والدنمارك في دور الستة عشر من كأس العالم، عبر النقل الحي والمباشر على شبكة قنوات "بي إن سبورت ماكس" المشفرة، بالإضافة إلى بعض القنوات الأخرى التي تبث مجانًا مثل "تي آر تي 1" التركية.

كما يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة البث المباشر لمباريات كأس العالم عبر موقع الفجر الرياضي.