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عاجل.. إصابة 3 أشخاص بينهم شرطي في حادث تصادم ملاكي مع سيارة تأمين بمدخل السويس

الأحد 01/يوليه/2018 - 01:34 ص
عاجل.. إصابة 3 أشخاص بينهم شرطي في حادث تصادم ملاكي مع سيارة تأمين بمدخل السويس
أرشيفية
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أبوبكر عبد المعز
 
أصيب 3 أشخاص من بينهم رجل شرطة في حادث تصادم سيارة ملاكي مع سيارة شرطة بالكيلو 109 بطريق السويس- القاهرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام.

وقام مدير أمن السويس اللواء محمد جاد بزيارة المصابين بمستشفيي السويس العام، ومن بينهم رجل الشرطة الذي أصيب بجرح قطعي بالرأس.

كان مدير أمن السويس تلقى إخطارا بتصادم سيارة ملاكي مع سيارة قوات شرطة تأمين الطرق بالقرب من كمين 109 بطريق السويس – القاهرة.

ونقل المصابين إلى مستشفى السويس العام وجاري علاجهم بالمستشفى، وليس من بينهم حالات خطرة، كما أكد مصدر طبي بالمستشفى.
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