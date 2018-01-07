خبير أمني: جماعة الإخوان استعادت سياسة المظلومية في الخارج



ووجه "يوسف"، خلال حواره على فضائية "المصرية"، السبت، رسالة للشباب والأحزاب وطالبهم بأنهم يوضحوا الحقيقة للخارج، وأن مصر تسعى للاستقرار، وتحتاج إلى مساندة دولية وليست عرقلة دولية.



وشدد على أن ما حدث في مصر لم ينقذ مصر فقط بل المنطقة كلها، لافتا إلى أن أوروبا تدرس حاليا إعادة اللاجئين ومنع لاجئين جدد.



ولفت إلى أن جماعة الإخوان تعمل بلجانها الإلكترونية لتفرقة المصريين، وبث الشكوك داخل المصريين، لينفضوا عن الدولة ويتم استقطابهم .

قال الدكتور إيهاب يوسف، خبير إدارة المخاطر الأمنية، إن جماعة الإخوان المسلمين استعادت سياسة المظلومية في الخارج، وأن الرئيس المعزول محمد مرسي، ظُلم وكان أول رئيس بعد ثورة وتم عزله.