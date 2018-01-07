أحمد سمير فرج لـ'السيسي': أنتخبتك وأنتظر تنفيذ الوعود (فيديو)

قال أحمد سمير فرج لاعب الأهلي والزمالك والإسماعيلي، إن الشعب المصري بجميع فئاته شباب وأطفال بالإضافة إلى الحكومة والممظومة السياسية، يشعرون بفخروفي الذكرى الخامسة لثورة ٣٠ يونيو، وذلك بعد الوصول لهدف واحد ومصلحة واحدة، وهو بلد آمنة ومستقرة.





وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، على هامش احتفال التحالف السياسي المصري، اليوم، بالذكرى الخامسة لثورة ٣٠ يونيو، أن الشعب المصري تحمل الكثير من خطوات الإصلاح الاقتصادي الصعبة، متمنيًا أن تُجني هذه الإصلاحات ثمارها في أسرق وأقرب وقت.





ووجه "فرج" رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًا: "الحمل ثقيل والشعب يُدرك ذلك، البلاد لم تكن في أفضل حالاتها، أنتخبتك، وأنتظر تنفيد الوعود".



