أول تعليق من رونالدو بعد الخروج من كأس العالم

أكد كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد ومنتخب البرتغال، أنه سيتحدث عن مستقبله مع المنتخب خلال الفترة المقبلة مشيرًا إلى أنه فخور بما قدمه مع فريقه في المونديال.

وخسر منتخب البرتغال من الأوروجواي بهدفين مقابل هدف، خلال منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم.

وقال رونالدو، عقب اللقاء: "لقد كانت بطولة جيدة وأنا فخور بعملي الفردي، منتخب البرتغال سوف يستمر، ستكون هناك فرصة للحديث عن مستقبلي مع المنتخب وهذا ليس الوقت المناسب لذلك".

وتابع: "البرتغال ستظل واحدة من أفضل المنتخبات في العالم، لدينا لاعبون شباب ولديهم طموح كبير للنجاح، أنا واثق من ذلك".

وواصل: "أردنا الفوز ولقد لعب الفريق بشكلٍ أفضل من الخصم، لكن هذه هي كرة القدم، لدي فقط كلمة تقدير لزملائي، لقد فعلنا كل شيء، أنا فخور جداً لتمثيل هذا المنتخب".

وأكمل: "لقد استمتعت حقاً بهذه البطولة، اليوم هو يوم حزين لأن البرتغال خسرت، لكن يجب أن نكون فخورين وأن تكون رؤوسنا مرفوعة".

واختتم: "أردنا التأهل لكن الأهداف صنعت الفارق، على العموم فإن المنتخب سيواصل تقديم البهجة لجميع الشعب البرتغالي".