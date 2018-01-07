فعاليات الاحتفال بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو في الغردقة (صور)

تواصل محافظة البحر الأحمر احتفالات الذكرى االخامسة لثورة 30 يونيو، تحت رعاية اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، واستمرت العروض الفنية التي تقام على مسرح ممشي النصر حتي الساعات الأولي من صباح يوم الأحد.



وأكد محافظ البحر الأحمر خلال الاحتفال، بأن ما فعله الشعب المصرى من رفض للجماعات الأرهابية وللفاشية المختفية وراء شعارات دينية، تلك الجماعة التى كانت تحركها قوى ودول أجنبية عن طريق تمويلها سواء بالمال او السلاح او الارهاب، جعل هذا اليوم علامة تاريخية ستبقى وتدوم إلي الأبد.



وأضاف "عبد الله " أن ثورة 30 يونيو المجيدة، والذي نحتفل بها للعام الخامسة، أصبحت حدث تاريخى أنقذ مصر من السقوط فى مستنقع الأفكار الظلامية وحال دون سقوط دولتها الوطنية.



وأشار محافظ البحر الأحمر إلى أن نجاح الثورة جاء نتيجة قوة وارادة الشعب المصرى التى ساندتها القوات المسلحة لتصحيح المسار وإعادة بناء الوطن وتحقيق التنمية الشاملة، مشيدا بدور رجال القوات المسلحة والشرطة فى حفظ أمن واستقرار البلاد والدفاع عن مقدساتها وسلامة أراضيها وتقديم ارواحهم فداء للوطن داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر قيادة وشعبا



حضر الاحتفال اللواء حسام الدين كمال مدير أمن البحر الأحمر واللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام للمحافظة واللواء عصام الليثي السكرتير العام المساعد واللواء علي شوكت رئيس مدينة الغردقة، بالإضافة إلى العديد من القيادات الامنية والتنفيذية بالمحافظة.