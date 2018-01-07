ماذا قال يوسف الشريف عن محمد صلاح وميسي وكريستيانو بعد خروجهم من كأس العالم ؟





عبر الفنان يوسف الشريف، عن حزنه بعد خسارة منتخبي الأرجنتين والبرتغال لصالح منتخب فرنسا والأوروجواي في المباريتين التي أقيمتا مساء أمس ضمن تصفيات كأس العالم مونديال روسيا 2018.





وكتب الشريف، عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصير تويتر قائلًا: " كأس العالم خسر ميسي وكريستيانو ومحمد صلاح".







