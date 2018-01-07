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"حاوي" مغاغة ينتقل لتحرير أسوان لموسمين

الأحد 01/يوليه/2018 - 12:37 ص
حاوي مغاغة ينتقل لتحرير أسوان لموسمين
أحمد فوزي
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محمد صالح
 

انتقل اللاعب أحمد فوزي لاعب مركز شباب مغاغة، عقود انضمامه لنادى تحرير أسوان المشارك في الموسم الجديد بدوري القسم الثاني.

 

وفى تصريح خاص، قدم اللاعب الشكر لإدارة مركز شباب مغاغة الذي يعتبره بيته ولعب لأكثر من موسم داخل الفريق.

 

يذكر أن فوزى وقع لمدة موسمين لنادى تحرير أسوان تحت قيادة المدير الفني محمد عبد الله في صفقة انتقال حر بعد مجموعة من العروض، أبرزها ناصر ملوي ومركز شباب القيس ونادي بني مزار ونادي الإعلاميين وأبوكساه وديروط وقدم لهم الاعتذار.

 

وسبق أن لعب أحمد فوزي البالغ من العمر 28 عاماً لأندية الواسطي ومركز شباب مغاغة ونادي أسوان.

 

المزيد عن: رياضة حاوي مغاغة الأخبار الرياضية أخبار الرياضة أحمد فوزي
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