رئيس الأسيوطي السابق يكشف عن محاولات سابقة لبيع اسم النادي قبل أن يتحول لـ"بيراميدز"
الأحد 01/يوليه/2018 - 12:33 ص
علاء خليف
كشف محمود الأسيوطي الرئيس السابق لنادي الأسيوطي سبورت،
عن محاولات سابقة لبيع اسم "الأسيوطي".
وقال "الأسيوطي" في تصريحات لفضائية "دي إم
سي": "تجربة الأسيوطي بالنسبة لي كانت فكرة استثمارية في المقام الأول، وكنا
نسعى من البداية لبيع اسم النادي والاستثمار به والأمر لم يأت بالصدفة".
وأضاف: " لم نلقي أي دعم مالي من الدولة خلال السنوات
الماضية، وتفاوضنا مع شركة "صلة" لتكون الراعي الرسمي للنادي منذ صعودنا
للممتاز منذ 3 سنوات".
وتابع: "تحدثنا مع مسؤولي "صلة" لإستثمار
وتسويق اسم "الأسيوطي" لبعض الشركات العالمية ولكن الأمر لم يتم".
وأتم: "حاولنا بيع اسم النادي "الأسيوطي"لبعض
الشركات العالمية منها شركة "سامسونج" ولكن المفاوضات لم تكتمل".