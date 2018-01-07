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رئيس الأسيوطي السابق يكشف عن محاولات سابقة لبيع اسم النادي قبل أن يتحول لـ"بيراميدز"

الأحد 01/يوليه/2018 - 12:33 ص
رئيس الأسيوطي السابق يكشف عن محاولات سابقة لبيع اسم النادي قبل أن يتحول لـبيراميدز
الأسيوطي
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علاء خليف
 

 

كشف محمود الأسيوطي الرئيس السابق لنادي الأسيوطي سبورت، عن محاولات سابقة لبيع اسم "الأسيوطي".

 

وقال "الأسيوطي" في تصريحات لفضائية "دي إم سي": "تجربة الأسيوطي بالنسبة لي كانت فكرة استثمارية في المقام الأول، وكنا نسعى من البداية لبيع اسم النادي والاستثمار به والأمر لم يأت بالصدفة".

 

وأضاف: " لم نلقي أي دعم مالي من الدولة خلال السنوات الماضية، وتفاوضنا مع شركة "صلة" لتكون الراعي الرسمي للنادي منذ صعودنا للممتاز منذ 3 سنوات".

 

وتابع: "تحدثنا مع مسؤولي "صلة" لإستثمار وتسويق اسم "الأسيوطي" لبعض الشركات العالمية ولكن الأمر لم يتم".

 

وأتم: "حاولنا بيع اسم النادي "الأسيوطي"لبعض الشركات العالمية منها شركة "سامسونج" ولكن المفاوضات لم تكتمل".

 

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