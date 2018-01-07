رئيس الأسيوطي السابق يكشف عن محاولات سابقة لبيع اسم النادي قبل أن يتحول لـ"بيراميدز"

كشف محمود الأسيوطي الرئيس السابق لنادي الأسيوطي سبورت، عن محاولات سابقة لبيع اسم "الأسيوطي".

وقال "الأسيوطي" في تصريحات لفضائية "دي إم سي": "تجربة الأسيوطي بالنسبة لي كانت فكرة استثمارية في المقام الأول، وكنا نسعى من البداية لبيع اسم النادي والاستثمار به والأمر لم يأت بالصدفة".

وأضاف: " لم نلقي أي دعم مالي من الدولة خلال السنوات الماضية، وتفاوضنا مع شركة "صلة" لتكون الراعي الرسمي للنادي منذ صعودنا للممتاز منذ 3 سنوات".

وتابع: "تحدثنا مع مسؤولي "صلة" لإستثمار وتسويق اسم "الأسيوطي" لبعض الشركات العالمية ولكن الأمر لم يتم".

وأتم: "حاولنا بيع اسم النادي "الأسيوطي"لبعض الشركات العالمية منها شركة "سامسونج" ولكن المفاوضات لم تكتمل".