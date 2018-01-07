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وزير البترول الأسبق يكشف أهمية توقيع عقد أكبر مجمع بتروكيمياويات بالشرق الأوسط

الأحد 01/يوليه/2018 - 07:16 ص
وزير البترول الأسبق يكشف أهمية توقيع عقد أكبر مجمع بتروكيمياويات بالشرق الأوسط
المهندس أسامة كمال
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داليا الحسين
 
قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق إن توقيع عقد أكبر مجمع بتروكيمياويات بالشرق الأوسط سيدخل استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 11 مليار مليار دولار، فضلًا عن اقتناء مصر تكنلوجيا متقدمة تعمل فيها الأيدي العاملة المصرية التى تم تدريبها.

وأوضح "كمال" خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة والناس"، مساء السبت، أن المجمع سيوفر أكثر من 35 ألف فرصة عمل مباشرة في مرحلته الأولى، أما المرحلة الثانية تشمل إنشاء مجموعة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة توفر مليون فرصة عمل.

ولفت وزير البترول الأسبق إلى أن الدولة ستستفيد من القيمة المضافة من تلك المشروعات، كما ستزيد الصادرات المصرية ما بين 30 % إلى 40%، إضافة إلى سد احتياجات السوق المحلي من مواد تستوردها مصر اليوم.
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