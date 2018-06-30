أبرز أخبار التوك شو السبت 30/6/2018: تفاصيل دفعات صندوق النقد ورسالة توفيق عكاشة عن مرسي

رقية جمال - داليا الحسين - نعيم يوسف - ندى محمد - كساب أحمد - جهاد جمال - هدى عبدالرازق



تناولت برامج "التوك شو" مساء السبت، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.