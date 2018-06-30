أبرز أخبار التوك شو السبت 30/6/2018: تفاصيل دفعات صندوق النقد ورسالة توفيق عكاشة عن مرسي
الأحد 01/يوليه/2018 - 02:50 ص
رقية جمال - داليا الحسين - نعيم يوسف - ندى محمد - كساب أحمد - جهاد جمال - هدى عبدالرازق
تناولت برامج "التوك شو" مساء السبت، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.
"الغباري": الجيش تحمل الكثير لمساندة الشعب في 30 يونيو (فيديو)
قال اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، إن الجيش تحمل الكثير من الضغوط والمشكلات في هذا الوقت من أجل تحقيق مصلحة المصريين منعا لحدوث حرب اهلية كما كان مخطط له.
مصطفى بدرة: المشروعات القومية السبيل الوحيد لنهضة مصر
قال مصطفى بدرة، أستاذ الاقتصاد، إن المشروعات القومية السبيل الوحيد لنهضة مصر وأولها قناة السويس التي تدر عملة اجنبية لمصر تصل إلى 600 مليون دولار.
متحدث "البرلمان" عن منح الثقة لحكومة "مدبولي": نثق في اختيارات السيسي
قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب: "إحنا بنثق في اختيارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي رغبة المهندس مصطفى مدبولي لاستكمال مسيرة المهندس شريف إسماعيل".
علي جمعة: ثورة 30 يونيو من أيام الله مثل فتح مكة وميلاد الرسول
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن ثورة 30 يونيو هي يوم من أيام الله مثل فتح مكة ومثل يوم مولد النبي –صلى الله عليه وسلم- لكون الله أزاح خلاله الغمة عن تلك الأمة وأزال دولة الفاسقين لعنة الله عليهم أجمعين ونصر المسلمين.
فريدة الشوباشي: "السيسي استلم البلد خرابة.. و99% من الشعب يؤيده"
قالت الكاتبة فريدة الشوباشي، إن الرئيس السيسي استلم مصر "خرابة"، متابعة: "ما فيهاش فلوس ولا ميزانية وكل ما فيها متداعي والقدر هو من أرسله للشعب المصري لإننا ناس كويسين".
وزير المالية يكشف تفاصيل دفعات صندوق النقد الدولي
كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية عن موافقة صندوق النقد على إرسال الشريحة الرابعة من القرض والتي تقدر بنحو 2 مليار دولار ومن المتوقع أن تصل حساب البنك المركزي الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن قيمة القرض 12 مليار دولار تصرف خلال 3 سنوات وكل عام نأخذ 4 مليار دولار تصرف على دفعتين بقيمة 2 مليار دولار.
محافظ الغربية: لدينا مشاريع ستوفر 50 ألف فرصة عمل للشباب
قال اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، إن هناك مشاريع ستوفر فرص عمل لـ50 ألف شاب من أبناء محافظة الغربية، موضحًا أن العمل كان متوقفا منذ سنوات بسبب بعض المشاكل التي تخص الكهرباء والصرف الصحي وغيرها.
مصطفى بكري: "السيسي" ظل ينصح "مرسي" حتى اللحظات الأخيرة بضرورة الاستماع للشعب
كشف الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب تفاصيل جديدة عن ثورة 30 يونيو، مشيرا إلى أن وزير الدفاع السيسي ظل ينصح "مرسي" حتى اللحظات الأخيرة بضرورة الاستماع للشعب.
وائل الإبراشي: ثورة 30 يونيو لم تحم مصر فقط بل المنطقة بالكامل
قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن ثورة 30 يونيو لم تحمي مصر فقط بل المنطقة بالكامل من الإرهاب، معقبًا: "في دول وشعوب بتحتفل ا بثورة 30 يونيو أكثر من المصريين".
هدى زكريا عن "السيسي": "يمتلك الباسورد الخاص بمصر"
وجهت هدى زكريا، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حديثها للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة: "انت تمتلك الباسورد بتاع مصر الذي أدى لإنطلاقنا نحو التقدم".
توفيق عكاشة يرد على منتقديه: "أنا بطبل.. روحوا ارقصوا"
قال الإعلامي توفيق عكاشة: "عشان بقول الحق بيقولوا عليا بطبل.. أيوة أنا بطبل روح إنت أرقص".
توفيق عكاشة: "مرسي جاسوس.. وسلم مصر"
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن محمد مرسي كان جاسوسًا، وأرسل وثائق عن مصر وجيشها للخارج، معقبًا: "مرسي سلم مصر، وده نتيجة هوجة 25 يناير".
تناولت برامج "التوك شو" مساء السبت، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.
"الغباري": الجيش تحمل الكثير لمساندة الشعب في 30 يونيو (فيديو)
قال اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، إن الجيش تحمل الكثير من الضغوط والمشكلات في هذا الوقت من أجل تحقيق مصلحة المصريين منعا لحدوث حرب اهلية كما كان مخطط له.
مصطفى بدرة: المشروعات القومية السبيل الوحيد لنهضة مصر
قال مصطفى بدرة، أستاذ الاقتصاد، إن المشروعات القومية السبيل الوحيد لنهضة مصر وأولها قناة السويس التي تدر عملة اجنبية لمصر تصل إلى 600 مليون دولار.
متحدث "البرلمان" عن منح الثقة لحكومة "مدبولي": نثق في اختيارات السيسي
قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب: "إحنا بنثق في اختيارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي رغبة المهندس مصطفى مدبولي لاستكمال مسيرة المهندس شريف إسماعيل".
علي جمعة: ثورة 30 يونيو من أيام الله مثل فتح مكة وميلاد الرسول
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن ثورة 30 يونيو هي يوم من أيام الله مثل فتح مكة ومثل يوم مولد النبي –صلى الله عليه وسلم- لكون الله أزاح خلاله الغمة عن تلك الأمة وأزال دولة الفاسقين لعنة الله عليهم أجمعين ونصر المسلمين.
فريدة الشوباشي: "السيسي استلم البلد خرابة.. و99% من الشعب يؤيده"
قالت الكاتبة فريدة الشوباشي، إن الرئيس السيسي استلم مصر "خرابة"، متابعة: "ما فيهاش فلوس ولا ميزانية وكل ما فيها متداعي والقدر هو من أرسله للشعب المصري لإننا ناس كويسين".
وزير المالية يكشف تفاصيل دفعات صندوق النقد الدولي
كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية عن موافقة صندوق النقد على إرسال الشريحة الرابعة من القرض والتي تقدر بنحو 2 مليار دولار ومن المتوقع أن تصل حساب البنك المركزي الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن قيمة القرض 12 مليار دولار تصرف خلال 3 سنوات وكل عام نأخذ 4 مليار دولار تصرف على دفعتين بقيمة 2 مليار دولار.
محافظ الغربية: لدينا مشاريع ستوفر 50 ألف فرصة عمل للشباب
قال اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، إن هناك مشاريع ستوفر فرص عمل لـ50 ألف شاب من أبناء محافظة الغربية، موضحًا أن العمل كان متوقفا منذ سنوات بسبب بعض المشاكل التي تخص الكهرباء والصرف الصحي وغيرها.
مصطفى بكري: "السيسي" ظل ينصح "مرسي" حتى اللحظات الأخيرة بضرورة الاستماع للشعب
كشف الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب تفاصيل جديدة عن ثورة 30 يونيو، مشيرا إلى أن وزير الدفاع السيسي ظل ينصح "مرسي" حتى اللحظات الأخيرة بضرورة الاستماع للشعب.
وائل الإبراشي: ثورة 30 يونيو لم تحم مصر فقط بل المنطقة بالكامل
قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن ثورة 30 يونيو لم تحمي مصر فقط بل المنطقة بالكامل من الإرهاب، معقبًا: "في دول وشعوب بتحتفل ا بثورة 30 يونيو أكثر من المصريين".
هدى زكريا عن "السيسي": "يمتلك الباسورد الخاص بمصر"
وجهت هدى زكريا، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حديثها للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة: "انت تمتلك الباسورد بتاع مصر الذي أدى لإنطلاقنا نحو التقدم".
توفيق عكاشة يرد على منتقديه: "أنا بطبل.. روحوا ارقصوا"
قال الإعلامي توفيق عكاشة: "عشان بقول الحق بيقولوا عليا بطبل.. أيوة أنا بطبل روح إنت أرقص".
توفيق عكاشة: "مرسي جاسوس.. وسلم مصر"
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن محمد مرسي كان جاسوسًا، وأرسل وثائق عن مصر وجيشها للخارج، معقبًا: "مرسي سلم مصر، وده نتيجة هوجة 25 يناير".
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