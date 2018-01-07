عاجل.. محمود الأسيوطي يكشف عن الملاك الجدد لـ"الأهرام" وحقيقة شراء "آل الشيخ" للنادي

كشف محمود الأسيوطي رئيس نادي الأسيوطي سبورت سابقًا، حقيقة شراء المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة بالسعودية، لنادي الأسيوطي كما تردد خلال الأيام الماضية.

وقال "الأسيوطي" في تصريحات لفضائية "دي إم سي": "التفاوض لبيع النادي لم يكن مع المستشار تركي آل الشيخ، الشركة الجديدة المالكة للنادي تضم راكان الحارثي رئيس شركة "صلة" وهو من أتم معنا صفقة بيع اسم "الأسيوطي ومعه مستثمر سعودي آخر يُدعي "زياد" ".

وكان محمود الأسيوطي رئيس نادي الأسيوطي، قام ببيع اسم نادي "الأسيوطي" لبعض المستثمرين السعوديين على رأسهم راكان الحارثي رئيس شركة "صلة" الراعي الرسمي للأهلي، وتم تغيير اسم النادي لـ"بيراميدز إف سي".