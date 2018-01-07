توفيق عكاشة مهاجما المصريين: "لو شغلتم دماغكم هتبدعوا"



وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، اليوم السبت، إلى أنه لو أعاد الشعب بناء نفسه بنفسه، ففي غضون 24 شهر الأوضاع في مصر ستتغير كليًا، مضيفًا: "لو شغلتم دماغكم هتبدعوا، بس إنتم دلوقتي ناس عواطلية، وصفيحة البنزين زادت جنيه تصوتوا".



قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن المصريين أقدم شعب في الأرض، وأصحاب أول حضارة، مشيرًا إلى أن الإنسان المصري أصبح يتسم بصفات سيئة، وتحول من أئمة العالم إلى ذيول العالم.