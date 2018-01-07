مارجريت عازر: تسرع الإخوان في أخونة مؤسسات الدولة تسبب في سقوطهم السريع

قالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن تسرع الإخوان في أخونة مؤسسات الدولة، كان السبب الرئيسي في سقوطهم السريع.



وأضافت "عازر"، خلال حوارخا ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء السبت، أن جماعة الإخوان طلبت من وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم أنذاك قبول أبناء الإخوان في كلية الشرطة،" ولكنه رفض واكتفى بالموافقة على قبول من يتوافر فيهم الشروط فقط.



وأشارت إلى أن الشعب المصري لم يتحمل محاولات الإخوان للسيطرة على مصر، وقام بالثورة عليهم بسبب الخوف من مخاطر حكم الإخوان.

