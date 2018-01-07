ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مارجريت عازر: تسرع الإخوان في أخونة مؤسسات الدولة تسبب في سقوطهم السريع

الأحد 01/يوليه/2018 - 01:28 ص
مارجريت عازر: تسرع الإخوان في أخونة مؤسسات الدولة تسبب في سقوطهم السريع
النائبة مارجريت عازر
طباعة
كساب أحمد
 
قالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن تسرع الإخوان في أخونة مؤسسات الدولة، كان السبب الرئيسي في سقوطهم السريع.

وأضافت "عازر"، خلال حوارخا ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء السبت، أن جماعة الإخوان طلبت من وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم أنذاك قبول أبناء الإخوان في كلية الشرطة،" ولكنه رفض واكتفى بالموافقة على قبول من يتوافر فيهم الشروط فقط.

وأشارت إلى أن الشعب المصري لم يتحمل محاولات الإخوان للسيطرة على مصر، وقام بالثورة عليهم بسبب الخوف من مخاطر حكم الإخوان.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
أسبانيا
-
x
16:00
-
روسيا
كرواتيا
-
x
20:00
-
الدانمارك
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/1/2018 2:40:08 AM