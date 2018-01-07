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شوبير يطالب اتحاد الكرة بتطبيق التجربة اليابانية بعد الإخفاق المونديالي

الأحد 01/يوليه/2018 - 12:05 ص
شوبير يطالب اتحاد الكرة بتطبيق التجربة اليابانية بعد الإخفاق المونديالي
أحمد شوبير
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عمر عبد العزيز
 

انتقد الإعلامي أحمد شوبير، "عدم المواجهة للأزمة" من قبل الإتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، بعد فشل المنتخب المصري في مونديال روسيا 2018.

 

وقال شوبير خلال برنامجه التليفزيوني "مع شوبير" على فضائية "صدى البلد": "هيكتور كوبر قال إنه سيقدم تقريرا شاملا عن سبب إخفاق المنتخب المصري، بعد 48 ساعة من العودة لمصر، ولكن لم يتم عمل شئ".

 

وأضاف: "أطالب بتنفيذ التجربة اليابانية في مصر (أن يكون الدوري مجموعة واحدة)، وبرغم اقتراحات البعض بضرورة التنفيذ لهذه التجربة، لكن لم ينفذ شئ".

 

وأضاف: "الدوري المصري لم يبقي له طعم بسبب عدم عودة الجمهور، وعدم الاستقرار على شكل القوائم الخاصة بكل نادي".

 

وواصل : "لم يعد هناك دوري من الدوريات الموجودة في العالم المتقدم أو حتى العالم الثالث، يعمل بنظام المجموعتين".

 

وكشف: "العراق أوقفت المسابقة في وسط الموسم، بسبب عدم رؤيتها لفشل استمرار نظام الدوري بطريقة المجموعتين".

 

وشدد بقوله: "الدوري المصري بنظام المجموعتين سيكون فاشل!!".

 

المزيد عن: مونديال روسيا رياضة السابقة التجربة اليابانية اتحاد الكرة أخبار الرياضة أحمد شوبير
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