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الفنانة هندية: الفن في انحدار لما يُفرض على حرية الإبداع من غرامات (فيديو)

الأحد 01/يوليه/2018 - 12:09 ص
الفنانة هندية: الفن في انحدار لما يُفرض على حرية الإبداع من غرامات (فيديو)
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ميسون أبو الحسن - تصوير: بلال أحمد
 


قالت الفنانة هندية، إن الفترة الرئاسية الثانية للرئيس عبدالفتاح السيسي أكثر صعوبة من سابقتها، ولكن الشعب المصري مازال يثق في قيادته للبلاد، وقدرته على حل تلك المشكلات وتخطي الصعاب، وخاصة الأزمات الاقتصادية.

وأضافت في تصريحات لـ"الفجـر"، على هامش احتفال التحالف السياسي المصري، اليوم، بالذكرى الخامسة لثورة ٣٠ يونيو، أن خطوات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذها الرئيس مؤخرًا، كانت صعبة على المواطن البسيط ومحدود الدخل؛ نظرًا أنها من قوت يومه، على الرغم من الاستفادة الكبيرة منها في المشروعات الاقتصادية القوية للبلاد.

وفيما يخص الفن، أكدت "هندية" أن وضع الفن أصبح في انحدار؛ نظرًا لما يُفرض من غرامات على حرية الرأي والتعبير، وتابعت: "أنا مع حذف المشاهد غير الأخلاقية والألفاظ البذيئة، ولكن لابد من ضمان حرية التعبير، وذلك من ضروريات العمل الفني"
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