خبير أمني: الإخوان جماعة مارقة لا علاقة لها بالإسلام

قال اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن ثورة 30 يونيو أعادت الوطن لطريقه الصحيح، مشيرًا إلى أن الدور البطولي لأبطال الشرطة المصرية والقوات المسلحة نابع من الشعب المصري.



وأضاف "المقرحي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "المحور"، مساء السبت، أن الشباب حريص على الالتحاق بالقوات المسلحة والشرطة المصرية للدفاع عن الوطن، وتحقيق الأمن.



وأشار إلى أن الإخوان جماعة مارقة لا علاقة لها بالإسلام، ولكنها تتبع دين آخر، لافتًا إلى أن مخططات تلك الجماعة لتقسيم الوطن ليست وليدة اليوم، ولكنها ترجع لعام 1940.