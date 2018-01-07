أستاذ تاريخ: وصول الإخوان للحكم جاء مع أضعف أجيال الجماعة



وتابع عفيفي خلال حواره ببرنامج "مصر النهارده"، بفضائية "الأولى"، مساء السبت، أن وصول الإخوان للحكم جاء مع أضعف أجيال الجماعة، لذلك كان فشلهم ذريعًا، مستكملا: "عندما حكموا لم يكن لديهم فكر عن كيفية إدارة الحكم"، مضيفا: "الإخوان وصلوا للحكم وهم خارج التاريخ، ولا يمكن المقارنة بين إدارة الجماعة وإدارة دولة".



وأضاف أن الإخوان لم يقدموا جديد، وليس لديهم مؤرخين ويكرروا أخطائهم بشكل رهيب، مؤكدا أن فكرة الدولة القومية أكبر ضربة للإخوان، مشيرًا إلى أن مواجهة الإخوان الحقيقية لم تتم حتى الآن.



قال الدكتور محمد عفيفي أستاذ التاريخ بجامعة القاهرة، إنه في التاريخ بعد أي ثورة يحدث تغيرات في المجتمع والشخصية، مشيرًا إلى أن الشخصية المصرية مرت بتغييرات حادة وكبيرة عبر التاريخ.