توفيق عكاشة محذرا من مخططات ضرب الجيش والشرطة: "هندخل المقابر"



وقال"عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، اليوم السبت، إنه يتم استغلال الشباب لضعف ثقافتهم في تنفيذ تلك المخططات، معتبرًا أن المواطن المصري يعاني من وجود مشاكل في الضمير والأمانة.



وأضاف أن الطابور الخامس منتشر في القاعدة الشعبية للمصريين، متابعًا أن الإخوان واليساريين هم الطابور الخامس.



حذر الإعلامي توفيق عكاشة، من مخططات ضرب الجيش والشرطة، قائلا: "لو خربناها هندخل المقابر.. هو أنتم مش مكسوفين".