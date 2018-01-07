خبير أمني: مشهد المصريين في 30 يونيو أربك حسابات مخابرات الدول المعادية

أكد اللواء نبيل لوقا، الخبير السياسي والأمني، أن مشهد الشعب المصري العظيم في ثورة 30 يونيو، وحتى الآن خلف قيادته السياسية أربك حسابات مخابرات الدول المعادية لمصر، وعلى رأسها إسرائيل وامريكا وإنجلترا.



وأضاف "لوقا"، خلال تصريحات تلفزيونية، مساء السبت، أن الدول المعادية لمصر تخشى من تكرار سيناريو 30 يونيو؛ لكونها لديها هدف محدد هو عدم نجاح التجربة المصرية خاصة بعد أن ثبت لجميع دول العالم أن المسؤولين في مصر لا يستمعوا إلا لصوت المصلحة المصرية فقط.



وتابع، أنه ثبت للجميع أن الإخوان أداة المخابرات الأجنبية لتنكيل الشعب المصري.

