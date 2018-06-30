البرلمان يعقد جلسات عامة الاسبوع المقبل وجلسة الثلاثاء 3 جويلية للنظر في اعفاء رئيس هيئة الانتخابات

يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الإثنين 2 جويلية 2018 بداية من الساعة الثانية بعد الظهر ويتضمن جدول أعمالها توجيه أسئلة شفاهية من قبل عدد من النواب إلى وزير التجهيز و التهيئة الترابية.





كما يعقد البرلمان جلسات عامة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 3 و4 و5 جويلية المقبل بداية من الساعة التاسعة صباحا ويتضمن جدول أعمالها التصويت على طلب إعفاء رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات والنظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بهيئة حقوق الإنسان. عدد 42/2016 (هيئة دستورية).





وكان مكتب البرلمان قد قرّر يوم 21 جوان الجاري عقد جلسة عامة يوم 3 جويلية 2018، للنظر في الطلب المقدّم للبرلمان والمتعلق بإعفاء رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، محمد التليلي المنصري، من منصبه.





وسيتمّ خلال الجلسة العامة الإستماع إلى أصحاب طلب الإعفاء (ثمانية من أصل 9 أعضاء من مجلس الهيئة) وإلى رئيس الهيئة، ليتم بعد ذلك فتح النقاش العام حول هذا الطلب ثم يصوّت النواب لاحقا على سحب الثقة من المنصري او رفض هذا المطلب ، بالأغلبية المطلقة (109 صوتا).



