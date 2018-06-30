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الدفاع الروسية: 250 مسلحا جنوب سوريا يسوون أوضاعهم مع الجيش

السبت 30/يونيو/2018 - 11:28 م
الدفاع الروسية: 250 مسلحا جنوب سوريا يسوون أوضاعهم مع الجيش
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الفجر
 
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن انضمام 3 بلدات في جنوب سوريا إلى نظام الهدنة في المنطقة وموافقة 250 مسلحا من فصائل المعارضة المحلية على "تسوية أوضاعهم" مع القوات الحكومية.

وقال مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء ألكسي تسيغانكوف، في بيان صدر عنه مساء السبت: "انضمت 3 بلدات في منطقة خفض التصعيد الجنوبية الغربية إلى نظام وقف الأعمال القتالية، وهي أم ولد وأبطع وجبيب". وفق ما نقلت "روسيا اليوم"

وأشار العسكري الروسي الرفيع إلى أن 250 مسلحا سلموا القوات الحكومية "118 قطعة من السلاح و3 قطع من الآليات العسكرية وكميات كبيرة من الذخائر القتالية المختلفة".

وفي وقت سابق من اليوم تحدثت مصادر مختلفة في سوريا عن تسليم فصائل المعارضة جنوب سوريا ما لا يقل عن 9 بلدات وقرى في محافظة درعا للقوات الحكومية، نتيجة مفاوضات المصالحة الجارية بوساطة روسيا، وذلك بالتزامن مع استمرار عمليات الجيش ضد المسلحين الرافضين للمصالحة.

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