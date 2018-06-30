باكستان تمدد موعداً نهائياً لترحيل مليون أفغاني

أعلنت الحكومة الباكستانية، اليوم السبت، تمديداً آخر لموعد نهائي لترحيل أكثر من مليوني لاجئ أفغاني إجبارياً.





وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء إن "الحكومة الاتحادية قررت منح تمديد مؤقت لمدة ثلاثة أشهر للاجئين المسجلين في البلاد".





وجاء في البيان، أن "الأمر سيتم عرضه على الحكومة القادمة -بعد انتخابات 25 يوليو- لمزيد من المناقشات واتخاذ قرار".





وفي مارس، تم منح اللاجئين الأفغان ثلاثة أشهر للبقاء في البلاد. وكانت تلك المهلة ستنتهي، اليوم السبت.





ويواجه اللاجئون الأفغان في باكستان مستقبلاً غامضاً منذ أن قررت الحكومة في وقت سابق من هذا العام طردهم جميعاً بحلول نهاية يناير. ثم تم تمديد الموعد النهائي في البداية حتى نهاية مارس.





وكانت السلطات الأفغانية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة قد أعربا في الماضي عن تحفظات بشأن عودة اللاجئين إلى المناطق المتضررة من الحرب في أفغانستان.





وتشرف المفوضية حالياً على العودة الطوعية لنحو 1.4 مليون أفغاني، معظمهم يعيش في باكستان منذ غزو بلادهم من قبل الاتحاد السوفييتي في عام 1979.





أما الباقي فيواجه الطرد الإجباري بعد انتهاء المهلة.





وأعلنت باكستان طرد اللاجئين الأفغان عدة مرات في الماضي القريب، ولكن لم يتم تنفيذ هذه القرارات.