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سانتوس: رونالدو ما زال لديه الكثير ليقدمه

السبت 30/يونيو/2018 - 11:24 م
سانتوس: رونالدو ما زال لديه الكثير ليقدمه
رونالدو
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ريهام عبد المحسن
 

علق فيرناندو سانتوس المدير الفني للبرتغال، على الأنباء التي تتردد بشأن أن تكون مشاركة كريستيانو رونالدو نجم المنتخب هي آخر مشاركة له في كأس العالم وذلك عقب الهزيمة من أوروجواي بهدفين مقابل هدف في دور الستة عشر من البطولة المقامة حاليًا بروسيا.

 

وقال سانتوس في تصريحات صحفية عقب اللقاء: "لقد فعلنا كل ما بوسعنا للفوز بهذه المباراة، سجلو هدفين وسجلنا هدف، يمكنكم القول أنهم استغلوا أخطاءنا أكثر. بالطبع حصلنا على فرص لكن لم ننجح في التسجيل إلا من كرة ثابتة. الهدف الأول الذي سجلوه كان استثنائياً ومن الصعب على أي دفاع التعامل مع هذا التحول في الكرة من طرف إلى آخر. تهانينا لمنتخب أوروجواي".

 

واختتم سانتوس تصريحاته قائلاً: "رونالدو لديه الكثير بعد ليقدمه، لدينا مجموعة من أفضل اللاعبين الشبان وهم بحاجة إلى قائد من طراز رونالدو. أتمنى أن يكون بيننا في الاستحقاق القادم للمنتخب".

 

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