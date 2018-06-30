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وائل الإبراشي: ثورة 30 يونيو لم تحمي مصر فقط بل المنطقة بالكامل

السبت 30/يونيو/2018 - 11:24 م
وائل الإبراشي: ثورة 30 يونيو لم تحمي مصر فقط بل المنطقة بالكامل
وائل الإبراشي
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كساب أحمد
 
قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن ثورة 30 يونيو لم تحمي مصر فقط بل المنطقة بالكامل من الإرهاب، معقبًا: "في دول وشعوب بتحتفل ا بثورة 30 يونيو أكثر من المصريين".

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء السبت، أن الشعب المصري وحده هو من يملك تحديد مصيره، وهذا الأمر واضح فيما حدث في ثورة 30 يونيو. 

وأشار إلى أن الإخوان قاموا بالكثير من العمليات الإرهابية بعد فض مظاهرات رابعة، لكن الشعب المصري بفضل توحده وتضحيات رجال الشرطة استطاع التخلص من هذا الإرهاب. 
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