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١٧ لاعبا في القائمة الاولي لديروط

السبت 30/يونيو/2018 - 11:19 م
١٧ لاعبا في القائمة الاولي لديروط
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رجب عبد الستار
 

أعلن نادي ديروط قائمته الاولى للموسم الجديد، بدوري القسم الثاني، وضمت القائمة ١٧ لاعب في حراسة المرمى محمد زكريا، ومحمدناصر،وخط الدفاع مصطفى صادق ،محمود احمد محمد،محمد سيد فتوح، حازم محمد ،عبدالرحمن محمود عبد الله، وخط الوسط محمد رمضان،محمد فؤاد ،محمد عصام محمد ،وخالد محمد سيد، والهجوم شعبان عبدالحميد ، واسلام عبد الراضي ،عمرجاد الربوعامر سيد عبد الناصر، وخالد احمد حسن ،وعادل السيد سعيد.


ويلعب ديروط في في المجموعة الاول للممتاز ب والتي تضم أندية الصعيد ويخوض اول مبارياته في المجموعة علي ملعبه أمام نادي سوهاج في التاسع من أغسطس المقبل.

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