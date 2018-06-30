نصر يجدد تعاقده مع القوصية لـ3 مواسم

نجح نادي القوصية والذي يلعب في القسم الثالث في تجديد تعاقده مع احمد نصر رزق لاعب وسط الفريق لمدة ثلاثة مواسم وقام اللاعب بتوقيع العقد الجديد في حضور أحمد سعد المدير الفني للفريق .

ومن ناحية أخري عبر اللاعب عن سعادته البالغة بتجديد تعاقده وأكد أنه من أبناء النادي وأنه سعيد بتواجده ضمن صفوف الفريق ،في نفس الإطار بدء الفريق أول تدريباته استعداد للموسم الجديد.





وصرح احمد سعد المدير الفني بأن الفريق عازم بقوة علي الصعود للممتاز( ب ) وأن الفريق سوف يدخل معسكر مغلق في مدينة الإسكندرية في الخامس عشر من الشهر القادم لمدة أسبوع يتخلله عدة مباريات ودية.