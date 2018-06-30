البشمركة تشن هجوماً مباغتاً على بقايا داعش قرب قضاء مخمور

أعلن مصدر قيادي في قوات البشمركة الكردية، أن قواته وبالتنسيق مع طيران التحالف الدولي شنت مساء اليوم السبت، هجوماً مباغتاً على مواقع بقايا مسلحي داعش في سلسلة جبلية قرب قضاء مخمور التابع لمحافظة أربيل (350 كلم شمال بغداد).





وقال قائد محور مخمور لبشمركة كردستان، سيروان بارزاني، مساء اليوم، إن "قوات البشمركة شنت وبدعم جوي من طائرات التحالف الدولي هجوماً مباغتاً على مواقع لبقايا مسلحي تنظيم داعش المتحصنين في سلسلة جبال قره جوغ جنوبي مدينة مخمور (70 كلم جنوب غرب أربيل)".





وأضاف بارزاني، أن "معركة شرسة دارت بين الجانبين تمكنت قواتنا من دحر وطرد مسلحي داعش من مواقعهم مخلفين ورائهم ثلاثة قتلى من بينهم المسؤول المالي واللوجيستي لمسلحي داعش في تلك المنطقة، عامر المعروف بابو عبيدة".





يشار إلى أن خلايا تنظيم داعش المنتشرة في مناطق عديدة بين محافظات نينوى وجنوبي أربيل وكركوك وصلاح الدين والأنبار تقوم بتنفيذ عمليات ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين على الرغم من إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي العام الماضي القضاء على تنظيم داعش عسكرياً في بلاده.