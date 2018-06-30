أبرز وأهم أخبار محافظة قنا اليوم السبت 30/6/2018

شهدت محافظة قنا اليوم السبت،العديد من الأحداث الهامة أبرزها حيث نشبت اشتباكات مسلحة بين عائلتين في أبوتشت، شمال محافظة قنا،نتج عنها إصابة ربة منزل وطفلها.



بينما ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، بالتنسيق مع مباحث التموين، ورجال الرقابة التموينية، قرابة 30 مخالفة تموينية متنوعة لضبط الأسواق، ومنع احتكار المواطنين.



فيما احتفلت جمعية الحياة لتنمية المرأة بالعركي، بمركز فرشوط شمال محافظة قنا، بالتعاون مع هيئة بلان وبتمويل من الاتحاد الاوربي بختام مشروع "من حقى أتعلم صح".

