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سانتوس: البرتغال افتقدت الفاعلية أمام مرمى أوروجواي

السبت 30/يونيو/2018 - 10:59 م
سانتوس: البرتغال افتقدت الفاعلية أمام مرمى أوروجواي
البرتغال
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ريهام عبد المحسن
 

أعرب فرناندو سانتوس المدير الفني للبرتغال، عن حزنه عقب الخسارة من أوروجواي بهدفين مقابل هدف في دور الستة عشر وتوديع كأس العالم المقامة حاليًا بروسيا.

 

وقال سانتوس في تصريحات عقب اللقاء أبرزتها صحيفة ريكورد البرتغالية: "لا يبدو الأمر عادلًا بالنسبة لي، البرتغال فعلت ما يكفي للحصول على نتيجة أخرى ولكن هذا أحيانًا لا يحدث".

 

وأضاف: "دخلنا المباراة بشكل جيد وصنعنا العديد من الفرص لكننا لم نسجل الهدف، لكن مع أول فرصة حصلت عليها أوروجواي سجلوا الهدف الأول".

 

وتابع: "حاولنا وافتقدنا بعض الفاعلية داخل المنطقة، كان لدينا 4 لاعبين داخل مناطقهم لكن كان لديهم عدد أكبر من اللاعبين، حاولنا المضي قدمًا لكننا لم ننجح".

 

وأردف قائلاً: "في الشوط الثاني تحسنت الأمور قليلًا، كان الفريق مسيطرًا، لقد أخبرت اللاعبين، أننا إذا أحرزنا هدفًا فسنعود للمباراة".

 

واختتم سانتوس تصريحاته قائلاً: "حاولنا تسجيل هدف ثان لكننا لم ننجح، أهنئ اللاعبين على ما قدموه، نشعر بالحزن لكن هذه هي كرة القدم".

 

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