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اشتباكات مسلحة بين عائلتين في قنا.. والحصيلة إصابة ربة منزل وطفلها

السبت 30/يونيو/2018 - 11:07 م
اشتباكات مسلحة بين عائلتين في قنا.. والحصيلة إصابة ربة منزل وطفلها
صورة أرشيفية
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بسام عبدالحميد
 
نشبت اشتباكات مسلحة بين عائلتين في أبوتشت، شمال محافظة قنا،نتج عنها إصابة ربة منزل وطفلها. 

وتلقى اللواء علاء محمود العياط، مدير أمن قنا،إخطارًا يفيد إصابة ربة منزل ونجلها الرضيع خلال اشتباكات مسلحة بين عائلتين في مركز أبوتشت شمال قنا.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.
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