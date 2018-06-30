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عرض حكاية مصرية بمكتبة القاهرة الكبرى (صور)

السبت 30/يونيو/2018 - 11:02 م
عرض حكاية مصرية بمكتبة القاهرة الكبرى (صور)
حكاية مصرية
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شيماء عطية
 
أقامت مكتبة القاهرة الكبرى بإشراف ياسر مصطفى عثمان مدير عام المكتبة، حفل توقيع ومناقشة كتاب "حكاية مصرية" من تأليف الدكتور جودة عبدالخالق والدكتورة كريمة كريم، وهو سيرة ذاتية عن مسيرتهما في الحياة 7 مساء السبت 30 يونيو 2018م.

وتحدث في اللقاء المؤلفان والشاعر الدكتور أحمد تيمور والدكتور حسام الدين ناصف، وأدار اللقاء الإعلامي أيمن عدلي بحضور الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الأسبق والدكتور صابر عرب وزير الثقافة الأسبق ولفيف من السياسين والأدباء والمهتمين بالفنون وأعضاء الصالون البحرى المصري برئاسة اللواء محمود متولي.

ويأتي الكتاب سرد لتجربة حياتية بطعم الدراما الإنسانية سجّلها المؤلِّفان بقلميهما منذ بداية دراستهما العليا للاقتصاد في كندا حتى حصلا على درجة الدكتوراة بتفوق، والدكتور جودة عبدالخالق أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة عمل وزير التضامن والعدالة الاجتماعية.

وتولى مهام وزير التموين سابقا كما عمل خبيراً بالبنك الدولي ومستشاراً لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ولعدد من المنظمات التابعة للأمم المتحدة.

كما عمل أستاذاً زائراً في عدد من الجامعات العربية والأمريكية من أهم مؤلفاته العلمية "الاقتصاد السياسي لتوزيع الدخل فى مصر" و"الانفتاح الاقتصادى" و"الصين والشرق الأوسط" و"الصناعة والتصنيع في مصر" و"الأزمات المالية العالمية".
عرض حكاية مصرية بمكتبة القاهرة الكبرى (صور)
عرض حكاية مصرية بمكتبة القاهرة الكبرى (صور)
عرض حكاية مصرية بمكتبة القاهرة الكبرى (صور)
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