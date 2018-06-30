توفيق عكاشة يطالب "السيسي" بالتوضيح للمصريين كيف استلم البلاد
السبت 30/يونيو/2018 - 11:04 م
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الرئيس الراحل أنور السادات أعظم من تولى حكم مصر، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استلم مصر وهى تحت الصفر، وحقق معجزات كبرى خلال الأربع السنوات الماضية.
وناشد "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، اليوم السبت، الرئيس السيسي أن يشرح للمصريين كيف استلم مصر، والحال الذي وصلت له الآن، مضيفًا: "إحنا مش عايزين نشغل مخنا، ونلاحظ التغيير اللي حصل".
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