ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

توفيق عكاشة يطالب "السيسي" بالتوضيح للمصريين كيف استلم البلاد

السبت 30/يونيو/2018 - 11:04 م
توفيق عكاشة يطالب السيسي بالتوضيح للمصريين كيف استلم البلاد
طباعة
هدى عبدالرازق
 
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الرئيس الراحل أنور السادات أعظم من تولى حكم مصر، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استلم مصر وهى تحت الصفر، وحقق معجزات كبرى خلال الأربع السنوات الماضية.

وناشد "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، اليوم السبت، الرئيس السيسي أن يشرح للمصريين كيف استلم مصر، والحال الذي وصلت له الآن، مضيفًا: "إحنا مش عايزين نشغل مخنا، ونلاحظ التغيير اللي حصل".
المزيد عن: توفيق عكاشة التوك شو أخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
فرنسا
4
x
16:00
3
الأرجنتين
أوروجواي
2
x
20:00
1
البرتغال
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/30/2018 11:30:01 PM