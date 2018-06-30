توفيق عكاشة يطالب "السيسي" بالتوضيح للمصريين كيف استلم البلاد

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الرئيس الراحل أنور السادات أعظم من تولى حكم مصر، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استلم مصر وهى تحت الصفر، وحقق معجزات كبرى خلال الأربع السنوات الماضية.



