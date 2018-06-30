دودج تكشف عن أيقونتها "تشارجر 2019" بتحديثات جديدة

كشفت دودج عن تشارجر 2019 بتحديثاتها البسيطة, والتي ستكون متوفرة في الربع الثالث من هذا العام. حيث أتت فئات تشارجر 2019 كالتالي: SXT, GT, SXT AWD, R/T, R/T Scat Pack, وهيلكات.





تحديثات تشارجر شملت نظام تحكم للإنطلاق يقوم بتخفيف عزم المحرك الى العجلات لتتسارع بالسيارة بدون أن تضيع قوة السيارة من خلال حرق الإطارات أثناء الإنطلاق. بالإضافة الى تقديم هيلكات بشبك أمامي جديد بفتحتين تهوية و3 فتحات في غطاء المحرك والذي يولد نظام تبريد أكثر للمحرك.





ميكانيكاً, حصلت فئة SXT على محرك V6 سعة 3.5 لتر بقوة 292 حصان, بالإضافة الى حصولها على فئة بنظام دفع رباعي للعجلات. و إضافة فئة GT لها تحمل نفس المحرك ولكن بقوة 300 حصان و بنظام تعليق مختلف أكثر رياضي, مقابض لتغيير ناقل الحركة خلف المقود, شاشة قياس 8.4 إنش تعمل بنظام يوكونيكت, و صفحة لعرض أداء المحرك في الشاشة.





أما فئة R/T حصلت على نفس محرك الهيمي V8 سعة 5.7 لتر بقوة 370 حصان. بينما تأتي R/T سكات باك بمحرك V8 سعة 6.4 لتر بقوة 485 حصان و نظام التحكم بالإنطلاق مثل فئة هيلكات. وبالحديث عن هيلكات, فحصلت على محرك V8 سعة 6.2 لتر بقوة 707 حصان.



