الجهيناوي على رأس الوفد التونسي المشارك في أشغال الدورة 31 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الإتحاد الإفريقي بنواكشوط

تشارك تونس يومي 1 و2 جويلية القادم في أشغال الدورة العادية 31 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الإتحاد الإفريقي التي تحتضنها العاصمة الموريتانية نواكشوط تحت شعار "الإنتصار في مكافحة الفساد : مسار مستدام لتحويل إفريقيا".





وستنظر القمة، التي سيشارك فيها الوفد التونسي برئاسة وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي وفق بلاغ للخارجيّة، في عدد من المسائل ذات الصلة بالعمل الإفريقي المشترك، ومنها بالخصوص مسار الإصلاح المؤسساتي للإتحاد الإفريقي واستكمال مسار إنشاء منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية ومستقبل الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودول إفريقيا والمحيط الهادي والكراييب.





كما سيتطرق رؤساء الدول والحكومات خلال القمة إلى عدد من المسائل التي تخص الشأن الإفريقي على غرار تمويل الاتحاد الأفريقي وميزانيته لسنة 2019.





وسيتم بهذه المناسبة انتخاب عدد من الأعضاء الجدد للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب واللجنة الإفريقية للقانون الدولي واللجنة الإفريقية لحقوق الطفل.



