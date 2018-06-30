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توفيق عكاشة عن انفلونزا الطيور: "مرض وهمي.. وهبل"

السبت 30/يونيو/2018 - 10:54 م
توفيق عكاشة عن انفلونزا الطيور: مرض وهمي.. وهبل
توفيق عكاشة
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هدى عبدالرازق
 
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن انفلونزا الطيور مرض وهمي، معقبًا: "ده هبل، ومرض مش موجود".

وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، اليوم السبت، إلى أن تلك الشائعات كانت تستهدف ضرب الإنتاج الداجني، مضيفًا: "كانوا بينادوا في المساجد عشان الناس تدبح الفراخ".

وأضاف أن الإنتاج الداجني كان قاعدة كبيرة بناها الرئيس الراحل أنور السادات.
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