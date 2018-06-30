توفيق عكاشة عن انفلونزا الطيور: "مرض وهمي.. وهبل"
السبت 30/يونيو/2018 - 10:54 م
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن انفلونزا الطيور مرض وهمي، معقبًا: "ده هبل، ومرض مش موجود".
وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، اليوم السبت، إلى أن تلك الشائعات كانت تستهدف ضرب الإنتاج الداجني، مضيفًا: "كانوا بينادوا في المساجد عشان الناس تدبح الفراخ".
وأضاف أن الإنتاج الداجني كان قاعدة كبيرة بناها الرئيس الراحل أنور السادات.
وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، اليوم السبت، إلى أن تلك الشائعات كانت تستهدف ضرب الإنتاج الداجني، مضيفًا: "كانوا بينادوا في المساجد عشان الناس تدبح الفراخ".
وأضاف أن الإنتاج الداجني كان قاعدة كبيرة بناها الرئيس الراحل أنور السادات.
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