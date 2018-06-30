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سعر الدولار فى نهاية تعاملات اليوم السبت 30 يونيو

السبت 30/يونيو/2018 - 09:43 م
سعر الدولار فى نهاية تعاملات اليوم السبت 30 يونيو
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الفجر الاقتصادى
 
استقرت أسعار الدولار في بداية التعاملات المسائية  اليوم السبت، ليسجل في بنك البركة لدى تعاملات المساء عند 17.84 جنيه للشراء، و17.94 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع، واستقر سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول عند 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنكي مصر والأهلي عند 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في البنك العربي الأفريقي عند 17.81 جنيه للشراء و17.91 جنيه للبيع.

كما بقى سعر العملة الأمريكية مستقرا في بنكي القاهرة والإسكندرية عند 17.82 جنيه للشراء و17.92 جنيه للبيع.

وفى السوق الموازى استقر متوسط السعر عند 17.95 جنيه.
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