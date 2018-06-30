التفاصيل الكاملة لرحلة القطع الأثرية المهربة من إيطاليا إلى مصر (صور)

وصلت في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة إلى أرض الوطن القطع الأثرية المصرية التي ضبطتها السلطات الإيطالية بميناء مدينة ساليرنو الإيطالية، بعد أن تسلمها الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والمستشار محمد عزت رئيس النيابة بمكتب النائب العام للإشراف على إجراءات الاستلام والوصول وذلك بعد موافقة النيابة العامة الإيطالية على تسليم جمهورية مصر العربية هذه القطع بناء علي طلب الإنابة القضائية المرسل من النائب العام المصري.





صرح بذلك مصطفى وزيري، مشيدا بالتعاون المثمر والجهود التي بذلتها كل من وزارة الخارجية المصرية والسفارة المصرية بروما والنيابة العامة المصرية والنيابة العامة الإيطالية والقيادة العامة للتراث الثقافي الإيطالي من أجل مساعدة مصر في الحفاظ علي تراثها الأثري و الحضاري و عودة القطع الاثرية المضبوطة الي أرض الوطن.





كما أشار وزيري إلى أن عملية استلام هذه الآثار وعودتها إلى مصر تمت في فترة زمنية وجيزة من تاريخ إخطار السلطات الإيطالية لنظيرتها المصرية، وهو أمر غير مسبوق حيث أن فى مثل هذه الحالات تستمر المشاورات لعدة سنوات قبل استرداد الآثار.





وأوضح أن فور العلم بضبط السلطات الإيطالية للقطع الأثرية شكل د. خالد العناني وزير الآثار لجنة متخصصة لفحص صور القطع المضبوطة كما دعا للانعقاد في اجتماع طارئ للجنة القومية للآثار المستردة، برئاسته و عضوية كل من عالم الآثار المصري د. زاهي حواس و د.نبيل العربي الأمين العام السابق للجامعة العربية، والسفيرة هبة المراسي مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية وممثلي النيابة العامة والهيئات الرقابية والجهات الأمنية المصرية، وذلك؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع السلطات الإيطالية و جميع الجهات المعنية المصرية للعمل علي استرداد القطع وعودتها مرة أخري إلى مصر في أسرع وقت.





وفي منتصف هذا الشهر وبناء علي القرار الصادر من النيابة العامة المصرية كلّف د.العناني د.مصطفى وزيري بالسفر إلى ساليرنو؛ لمعاينة القطع الأثرية والذي أكد علي أثريتها من خلال تقرير تم تقديمه للنائب العام.



