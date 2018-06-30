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"المسلماني" عن تواجد 40 مليون فقير في أمريكا: دراسة صادمة

السبت 30/يونيو/2018 - 09:44 م
المسلماني عن تواجد 40 مليون فقير في أمريكا: دراسة صادمة
المسلماني
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كساب أحمد
 
قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أصدر تقريرًا يؤكد أن أمريكا يوجد بها 40 مليون فقير، منهم 18.5 مليون يعانون من الفقر المقنع بعد دراسة علمية إستمرت لمدة 6 شهور.

وأضاف "المسلماني"، خلال تقديمه برنامج"الطبعة الاولى"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء السبت، أن مندوبة أمريكا في الأمم المتحدة ردت على هذا التقرير، قائلة:"إزي يتعمل تقرير عن الفقر في أمريكا، هو احنا بروندي ولا الكونغو". 

وأشار إلى أن أغنى وأقوى دولة في العالم التي يوجد بها ربع مليارديرات العالم يوجد بهم 40 مليون فقير، معقبًا:" دراسة صادمة".
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