خبير أمني: التحديات المقبلة أشرس مما مضى



وأضاف يوسف، خلال حواره المذاع عبر الفضائية "الأولى"، مساء السبت، أن جميع فئات الشعب المصري شركاء في التحديات المقبلة، قائلًا: "التحديات المقبلة أشرس مما مضى".



وتابع خبير إدارة المخاطر الأمنية، أننا لم نطهر سيناء بالشكل الجيد، مضيفًا أن الحدود الغربية لمصر لم تستقر.



قال الدكتور إيهاب يوسف، خبير إدارة المخاطر الأمنية، إن جميع المصريين قبلوا بمحاربة الإرهاب عقب ثورة يونيو وذلك بعد أن وجه الإخوان رسائل تحذير للشعب المصري من على منصة رابعة العدوية، مستكملًا: "كل هذا كان تهديدات واضحة ومباشرة".