"الخارجية الإماراتية" تتابع أوضاع مواطني الدولة المتوجهين والمتواجدين بجورجيا

قالت وزارة الخارجية ​والتعاون الدولي الإماراتية، إنها تتابع ما تم تناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تعرض عدد من المواطنين لسوء المعاملة في مطارات جورجيا وإجبارهم على الرجوع للدولة.





وأكدت الوزارة أنها تتابع هذا الموضوع بالتعاون مع سفارة الدولة في تبليسي، بكل جدية وتوليه الاهتمام الكبير، كما تتابع أوضاع مواطني الدولة في جورجيا وتعمل على تقديم كافة الرعاية والخدمات التي يحتاجونها خلال تواجدهم في جورجيا. وفق "24"





وتدعو المواطنين للتسجيل في خدمة تواجدي والاطلاع على إرشادات ونصائح السفر على موقع الوزارة، والتواصل معها في الحالات الطارئة على الرقم (‭+995 595 666 466‬) أو مع مركز اتصال وزارة الخارجية على الرقم (80044444).



