رسميًا.. أوبو تكشف عن سماعتها "O-Free" اللاسلكية بتقنية الـTrueWireless Stereo

في الحدث الذي قامت فيه شركة أوبو بالكشف عن سعر وموعد إصدار هاتفها الرائد الجديد Oppo Find X، أعلنت الشركة أيضًا عن سماعات الأذن اللاسلكية Oppo O-Free.





تقول شركة Oppo بأن سماعات الأذن اللاسلكية الجديدة Oppo O-Free تمتاز بحجمها الصغير وباللون الأسود والإطار الأحمر والأزرق. كما يمكنك أن تتوقع، فهذه السماعات الجديدة من شركة Oppo تقترن مع الهاتف الذكي عن طريق البلوتوث علما أنها تمتاز بتقنية TrueWireless Stereo والتي تعمل على مزامنة السماعة اليمنى واليسرى بشكل مثالي. والرقاقة المستخدمة في هذه السماعات هي Qualcomm QCC3026.





الشيء الأكثر إثارة للإهتمام في سماعات Oppo O-Free الجديدة هو دعمها للترجمة الصوتية على الرغم من أنه لم يتم الكشف عن أي معلومات حول اللغات المدعومة في الوقت الراهن، وتدعم أيضا إمكانية تفعيل المساعد الرقمي وإمكانية التحكم في الأغاني، تماما كما هو الحال في سماعات Google Pixel Buds.



