مصطفى بكري: "السيسي" ظل ينصح "مرسي" حتى اللحظات الأخيرة بضرورة الاستماع للشعب
السبت 30/يونيو/2018 - 09:34 م
داليا الحسين
كشف الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب تفاصيل جديدة عن ثورة 30 يونيو، مشيرا إلى أنه كان جالسًا مع وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم الذى أكد له أن الشرطة تقف بجانب الشعب في ثورتها ولن تحمي مقار الإخوان كما طالبته الجماعة.
وأضاف" بكرى" خلال تصريحات تليفزيونية، مساء السبت، أن جماعة الإخوان كانت مستعدة لاعتقال كل قيادات القوات المسلحة التى ستحضر احتفال المعزول محمد مرسي يوم 26 يونيو، وعندما علم الجيش بهذه المعلومات صدر قرار بنزول الجيش في العاصمة، وقوات المظلات أحاطت بقاعة المؤتمرات خوفا من تنفيذ الإخوان لتهديداتهم.
وأشار إلى أن الخطاب الذى ألقاه المعزول محمد مرسي في ذلك التوقيت لم يكن المتفق عليه بين وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي والمعزول مرسي، مؤكدا أن وزير الدفاع السيسي ظل ينصح "مرسي" حتى اللحظات الأخيرة بضرورة الاستماع للشعب.
المزيد عن: مصطفى بكري محمد مرسي عبد الفتاح سيسي التوك شو الإخوان أخبار مصر