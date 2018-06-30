مصطفى بكري: "السيسي" ظل ينصح "مرسي" حتى اللحظات الأخيرة بضرورة الاستماع للشعب

كشف الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب تفاصيل جديدة عن ثورة 30 يونيو، مشيرا إلى أنه كان جالسًا مع وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم الذى أكد له أن الشرطة تقف بجانب الشعب في ثورتها ولن تحمي مقار الإخوان كما طالبته الجماعة.





وأضاف" بكرى" خلال تصريحات تليفزيونية، مساء السبت، أن جماعة الإخوان كانت مستعدة لاعتقال كل قيادات القوات المسلحة التى ستحضر احتفال المعزول محمد مرسي يوم 26 يونيو، وعندما علم الجيش بهذه المعلومات صدر قرار بنزول الجيش في العاصمة، وقوات المظلات أحاطت بقاعة المؤتمرات خوفا من تنفيذ الإخوان لتهديداتهم.



