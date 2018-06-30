ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مصطفى بكري: "السيسي" ظل ينصح "مرسي" حتى اللحظات الأخيرة بضرورة الاستماع للشعب

السبت 30/يونيو/2018 - 09:34 م
مصطفى بكري: السيسي ظل ينصح مرسي حتى اللحظات الأخيرة بضرورة الاستماع للشعب
مصطفى بكري
طباعة
داليا الحسين
 
كشف الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب تفاصيل جديدة عن ثورة 30 يونيو، مشيرا إلى أنه كان جالسًا مع وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم الذى أكد له أن الشرطة تقف بجانب الشعب في ثورتها ولن تحمي مقار الإخوان كما طالبته الجماعة. 

وأضاف" بكرى" خلال تصريحات تليفزيونية، مساء السبت، أن جماعة الإخوان كانت مستعدة لاعتقال كل قيادات القوات المسلحة التى ستحضر احتفال المعزول محمد مرسي يوم 26 يونيو، وعندما علم الجيش بهذه المعلومات صدر قرار بنزول الجيش في العاصمة، وقوات المظلات أحاطت بقاعة المؤتمرات خوفا من تنفيذ الإخوان لتهديداتهم.

وأشار إلى أن الخطاب الذى ألقاه المعزول محمد مرسي في ذلك التوقيت لم يكن المتفق عليه بين وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي والمعزول مرسي، مؤكدا أن وزير الدفاع السيسي ظل ينصح "مرسي" حتى اللحظات الأخيرة بضرورة الاستماع للشعب.
المزيد عن: مصطفى بكري محمد مرسي عبد الفتاح سيسي التوك شو الإخوان أخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
فرنسا
4
x
16:00
3
الأرجنتين
أوروجواي
2
x
20:00
1
البرتغال
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/30/2018 10:10:03 PM