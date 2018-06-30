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خالد عكاشة عن "30 يونيو": لا يمكن أن نكون قدمنا كل هؤلاء الشهداء مقابل شيىء زائف

السبت 30/يونيو/2018 - 09:31 م
خالد عكاشة عن 30 يونيو: لا يمكن أن نكون قدمنا كل هؤلاء الشهداء مقابل شيىء زائف
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هدى عبدالرازق
 
قال العميد خالد عكاشة، عضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف، إن "الشعب المصري أصبح لا يخاف، ويقف مع أشقائه في ليبيا وسوريا والعراق واليمن من أجل عودة استقرارهم وأمنهم".

وأضاف "عكاشة"، في حوار لبرنامج "رأي عام" على قناة "TEN"، السبت، أن "المصريين بذلوا جهدًا كبيرًا وقدموا شهداء من أجل مكافحة الإرهاب والقضاء عليهم، ونحن قمنا بذلك لننقذ الدولة المصرية، من خطر الإخوان والجماعات المتطرفة".

وأضاف أن ثورة 30 يونيو كانت مشروعًا وطنيًا في مواجهة الإخوان لتفتيت مصر بدعم من بعض دول المنطقة"، مضيفًا: "لا يمكن أن نكون قدمن كل هؤلاء الشهداء من أجل شيء زائف".
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