فاروق المقرحي: الإخوان أغبياء ولا يتذكرون أن الشعب "فقسهم"



وأشار إلى أن الإخوان أغبياء ولا يتذكرون أن الشعب "فقسهم"، وأن الإعلام أصبح معبأ ضدهم.



قال اللواء فاروق المقرحي، الخبير الأمني، إن 30 يونيو كانت ثورة عظيمة أعادت لمصر جوهرها الحقيقي، وبعدت عنها تجار الدين والأخلاق من الإخوان.وأضاف "المقرحي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء السبت، أن عصابة الإخوان تعمل بدموية منذ قتلها حكمدار القاهرة، معقبًا: "قتلوا 2 من رؤساء وزراء مصر، وقتلوا القيادي الإخواني محمد فايز بسبب الإختلاف على التبرعات".