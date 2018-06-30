ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

طبيبة بيطرية تهاجم ضريبة الدخل: "المفروض يصرف لنا زكاة"

السبت 30/يونيو/2018 - 09:29 م
طبيبة بيطرية تهاجم ضريبة الدخل: المفروض يصرف لنا زكاة
الدكتورة شيرين زكي
طباعة
جهاد جمال
 
هاجمت الدكتورة شيرين زكي الطبيبة بمديرية الطب البيطري، الضريبة على الدخل قائلة إنهم لم يعفوا منها، مشيرة إلى أن راتبها 2400 جنيهًا، متابعة: "إحنا المفروض يُصرف لنا زكاة من بيت المال". 

وسخرت زكي، خلال تصريحات تلفزيونية، مساء السبت، قائلة: "ولا الزكاة هيفرضوا عليها ضريبة". 

وطالبت الطبيبة البيطرية، بوضع الملف البيطري أمام الرئيس السيسي بالشكل الصحيح قائلة: "الدمار الذي تشهده صحة المواطن بسبب الفوضى الغذائية"، مستكملة: "إذا تم إقصاء البيطريين فستكون المنظومة فاشلة تمامًا، ولن يكون هناك سلامة في صحة الغذاء، إذا لم يكن هناك اهتمام بالعامل البشري".


المزيد عن: ضريبة دخل الدكتورة شيرين زكي اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
فرنسا
4
x
16:00
3
الأرجنتين
أوروجواي
2
x
20:00
1
البرتغال
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/30/2018 10:10:05 PM