طبيبة بيطرية تهاجم ضريبة الدخل: "المفروض يصرف لنا زكاة"
السبت 30/يونيو/2018 - 09:29 م
جهاد جمال
هاجمت الدكتورة شيرين زكي الطبيبة بمديرية الطب البيطري، الضريبة على الدخل قائلة إنهم لم يعفوا منها، مشيرة إلى أن راتبها 2400 جنيهًا، متابعة: "إحنا المفروض يُصرف لنا زكاة من بيت المال".
وسخرت زكي، خلال تصريحات تلفزيونية، مساء السبت، قائلة: "ولا الزكاة هيفرضوا عليها ضريبة".
وطالبت الطبيبة البيطرية، بوضع الملف البيطري أمام الرئيس السيسي بالشكل الصحيح قائلة: "الدمار الذي تشهده صحة المواطن بسبب الفوضى الغذائية"، مستكملة: "إذا تم إقصاء البيطريين فستكون المنظومة فاشلة تمامًا، ولن يكون هناك سلامة في صحة الغذاء، إذا لم يكن هناك اهتمام بالعامل البشري".
وسخرت زكي، خلال تصريحات تلفزيونية، مساء السبت، قائلة: "ولا الزكاة هيفرضوا عليها ضريبة".
وطالبت الطبيبة البيطرية، بوضع الملف البيطري أمام الرئيس السيسي بالشكل الصحيح قائلة: "الدمار الذي تشهده صحة المواطن بسبب الفوضى الغذائية"، مستكملة: "إذا تم إقصاء البيطريين فستكون المنظومة فاشلة تمامًا، ولن يكون هناك سلامة في صحة الغذاء، إذا لم يكن هناك اهتمام بالعامل البشري".
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