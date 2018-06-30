طبيبة بيطرية تهاجم ضريبة الدخل: "المفروض يصرف لنا زكاة"



وسخرت زكي، خلال تصريحات تلفزيونية، مساء السبت، قائلة: "ولا الزكاة هيفرضوا عليها ضريبة".



وطالبت الطبيبة البيطرية، بوضع الملف البيطري أمام الرئيس السيسي بالشكل الصحيح قائلة: "الدمار الذي تشهده صحة المواطن بسبب الفوضى الغذائية"، مستكملة: "إذا تم إقصاء البيطريين فستكون المنظومة فاشلة تمامًا، ولن يكون هناك سلامة في صحة الغذاء، إذا لم يكن هناك اهتمام بالعامل البشري".







هاجمت الدكتورة شيرين زكي الطبيبة بمديرية الطب البيطري، الضريبة على الدخل قائلة إنهم لم يعفوا منها، مشيرة إلى أن راتبها 2400 جنيهًا، متابعة: "إحنا المفروض يُصرف لنا زكاة من بيت المال".