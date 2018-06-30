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غزل المحلة يضم 10 ناشئين للمعسكر الخارجي

السبت 30/يونيو/2018 - 09:23 م
غزل المحلة يضم 10 ناشئين للمعسكر الخارجي
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سارة سالم
 

قرر فريق غزل المحله بقيادة صابر عيد المدير الفني، ضم 10 لاعبين من قطاع الناشئين للفريق الأول خلال معسكر الاكاديمية البحرية بالأسكندرية.


وهم امام عاشور وحسن ديلوو - عبده يحيومحمود حنكوره ومانجا والندري وأحمد توكل ومحمد عبد القادر وأحمد كبشه وحسام حسن.


كما يضم المعسكر الصفقات الجديدة والتي تضم محمد ثروت ومنتصر نجيب وحسن صبرى وعلي عفيفي ومحمد سامي ومحمد كفتة وعلى دياب عمرو نبيل كريم عباس وفتحي مبروك ظهير ايسر طنطا وحميده علي ووليد الحصري ونادر فؤاد محروس بومبا ومحمد فتحي.


بالإضافة الي لاعبي لفريق القدامي محمد رمضان، خالد الاخميمي، ومحمد طارق الكومي، أحمد عادل، وحسن عبده، وأحمد فهمي.

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