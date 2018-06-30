مصرع شخصين وإصابة آخر في حادث انقلاب سيارة ملاكي بقها

لقى شخصين مصرعهما وأصيب آخر فى حادث انقلاب سيارة ملاكى إثر اصطدامها بأخرى نقل،بطريق القاهرة _ اسكندرية الزراعى أمام قرية الفؤادية بقها، وتم نقل الجثث والمصاب للمستشفى، وتولت النيابة التحقيق.





وتلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بحادث تصادم سيارة ملاكى بأخرى نقل وانقلاب الملاكى بطريق القاهرة _ اسكندرية الزراعى أمام قرية الفؤادية بقها، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة اخر، وتم نقل الجثث والمصابين للمستشفى‏ وتحرر محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.