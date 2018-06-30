الشرعية تتقدم 30 كيلومتراً جنوب الحديدة

أعلنت قوات الجيش اليمني الموالية للحكومة الشرعية، اليوم السبت، تقدمها 30 كيلومتراً جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد، إثر معارك مع مسلحي ميليشيا الحوثي.





وقال موقع الجيش "سبتمبر نت"، نقلاً عن مصادر ميدانية قولها، إن "قوات الجيش الوطني شنت هجوماً واسعاً على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية في المناطق القريبة من مركز مديرية التحيتا".





وأفادت المصادر، أن معارك عنيفة تركزت في المزارع والمناطق المستوية في مناطق السويق والمغرس والمدمن لتتوسع المواجهات في العمق باتجاه مركز المديرية ذاتها.





وتقدمت قوات الجيش وفقاً للمصادر، أكثر من 30 كيلومتراً في التحيتا.





وتحدثت المصادر أن المعارك أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات من عناصر الميليشيا الحوثية، علاوة على أسر 12 آخرين.





وفي سياق متصل، واصلت مقاتلات التحالف العربي شن غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات وتعزيزات الميليشيا الحوثية على امتداد الساحل الغربي، حسب المصادر.





وأكدت المصادر، أن المقاتلات قصفت بغاراتها الجوية تعزيزات لميليشيات الحوثية شمالي مديرية حيس، ما أسفر عن مقتل 20 حوثياً، وتدمير ثلاثة أطقم عسكرية.





وقبل أكثر من أسبوعين، أطلقت القوات اليمنية، عملية عسكرية، بهدف السيطرة على مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي، بإسناد كبير من قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية.